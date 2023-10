Presidente de sinagoga é encontrada morta nos EUA

A presidente de uma sinagoga da cidade americana de Detroit, que tinha ligação com políticos locais do Partido Democrata, foi encontrada morta com ferimentos de faca neste sábado, do lado de fora de sua casa, anunciou a polícia.

Autoridades foram alertadas e encontraram uma pessoa inconsciente caída no chão, que foi "declarada morta no local", informou a polícia.

O caso ocorre em um momento de tensão nas comunidades judaica e muçulmana dos Estados Unidos devido ao conflito entre Israel e o Hamas.