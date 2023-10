Reunião preparatória da COP28 sobre fundo de compensação climática termina em fracasso

Um comitê de transição, responsável por examinar as questões, se reuniu até a madrugada deste sábado em Aswan, na região sul do Egito.

Os delegados constataram a impossibilidade de alcançar um acordo e adiaram a questão para outra reunião, prevista para acontecer de 3 a 5 de novembro em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, segundo a transmissão dos debates, disponível em uma conta oficial da ONU no YouTube.

O presidente da COP28, o executivo do setor de petróleo Sultan Ahmed Al Jaber, pediu aos negociadores que alcancem um acordo antes da COP28 de Dubai, organizada pelas Nações Unidas.

"Eu saúdo a decisão do comitê de transição de continuar as discussões sobre o Fundo de Perdas e Danos em Abu Dhabi, mas é essencial que um consenso seja alcançado e que apresente recomendações claras antes da COP28", afirmou o presidente da empresa nacional de combustíveis dos Emirados Árabes Unidos, ADNOC, em um comunicado.

"Acredito que todas as questões podem ser resolvidas", acrescentou, antes de pedir ao comitê "recomendações claras, limpas e fortes antes da COP28 para operacionalizar o Fundo de Perdas e Danos e os mecanismos de financiamento".

Antes da confirmação do fracasso, as negociações esbarraram em um obstáculo: a arquitetura institucional do futuro fundo.