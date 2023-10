Argentina vota para presidente em eleição decisiva para tentar superar a crise

Para vencer já neste domingo, um candidato precisa de 45% dos votos, ou 40% e uma vantagem de 10 pontos em relação ao segundo mais votado.

- Contra o status quo -

Milei pretende dolarizar a economia, acabar com o Banco Central, reduzir drasticamente os gastos públicos, eliminar o Ministério da Mulher e revogar a lei de aborto, entre outras propostas.

Ele enfrenta na eleição o atual ministro da Economia, Sergio Massa, da coalizão União pela Pátria (peronismo de centro-esquerda), e a ex-ministra da Segurança Patricia Bullrich, da aliança de centro-direita Juntos pela Mudança.

Mas com participações nos governos que não conseguiram reverter a deterioração econômica do país - Bullrich no Executivo de Mauricio Macri (2015-2019) e Massa na atual gestão de Alberto Fernández (2019-2023) -, ambos enfrentam muitas dificuldades para atrair novos eleitores.