Argentina vota para presidente em eleição decisiva para tentar superar crise

- Contra o status quo -

Milei pretende dolarizar a economia, acabar com o Banco Central, reduzir drasticamente os gastos públicos, eliminar o Ministério da Mulher e revogar a lei de aborto, entre outras propostas. Seus adversários, entretanto, enfrentam dificuldade para atrair novos eleitores, considerando suas participações nos governos, que não conseguiram reverter a deterioração econômica do país - Patricia no Executivo de Mauricio Macri (2015-2019) e Massa na atual gestão, de Alberto Fernández (2019-2023).

Juan Negri, cientista político da Universidade Torcuato di Tella, destaca que nem todos os eleitores de Milei são de extrema direita, "nem são todos favoráveis a dolarizar a economia ou a eliminar os subsídios. A adesão é mais uma declaração de princípios, com a qual afirmam que estão fartos da classe política".

Vivendo na terceira maior economia da América Latina, historicamente a sociedade argentina tem orgulho de sua ampla classe média. Porém, a economia não cresce há mais de uma década.

Em 2018, o país assinou um compromisso com o Fundo Monetário Internacional para um programa de crédito de 44 bilhões de dólares (R$ 160,8 bilhões, na cotação da época) que exige uma redução significativa do déficit fiscal.