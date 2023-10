EUA ordenam saída de funcionários não essenciais de embaixada no Iraque

Os Estados Unidos ordenaram a retirada de seus funcionários não essenciais no Iraque, em sua embaixada em Bagdá e no consulado em Erbil, informou o Departamento de Estado americano.

A ordem, com data de sexta-feira, mas anunciada em comunicado no domingo (22), foi motivada pelas "crescentes ameaças à segurança do pessoal e dos interesses dos Estados Unidos".

Trata-se de "familiares elegíveis (de funcionários) e empregados não essenciais" da missão diplomática dos EUA no Iraque.