Netanyahu diz ao Hezbollah que entrar em guerra com Israel seria 'o erro de sua vida'

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, advertiu neste domingo (22) que o grupo libanês Hezbollah cometeria o "erro de sua vida" se decidisse entrar em guerra com o país.

O movimento libanês "cometeria o erro de suas vida. Nós atacaríamos com uma força que não podem sequer imaginar e isto seria devastador para o Estado do Líbano", declarou Netanyahu durante uma visita às tropas no norte do país.

Algumas horas antes, o Exército israelense alertou que o aumento dos ataques do Hezbollah "arrastra o Líbano para uma guerra".