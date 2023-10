Palestinos vão a hospital em Gaza para identificar familiares

Mais ao sul, em Khan Yunis, outro bombardeio no sábado deixou ao menos 13 mortos na cafeteria de um edifício usado como abrigo para pessoas deslocadas pela guerra, segundo um relatório do Hamas.

Israel prometeu "aniquilar" este grupo islamista. O general Daniel Hagari, porta-voz do Exército, alertou que a intensificação dos bombardeios visa "reduzir os riscos para as nossas forças nas próximas fases" do conflito.

Na semana passada, as forças israelenses instaram aos quase 1,1 milhão de residentes do norte da Faixa de Gaza a se deslocarem para o sul para evitar bombardeios.

Quase 2,4 milhões de palestinos, metade deles crianças, vivem neste território estreito.

