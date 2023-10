Sergio Massa, o ministro da inflação de 140% que disputará a presidência argentina

Com 51 anos e caráter conciliador, Massa fez acordos com empresários, sindicatos e com o Fundo Monetário Internacional. No entanto, não conseguiu controlar a inflação, a principal preocupação dos argentinos.

Advogado de profissão, tem a habilidade de retratar dificuldades como conquistas, pelo menos entre seus seguidores, algo que é criticado por seus adversários.

De aparência robusta, cabelo bem arrumado e sempre com um sorriso fotogênico, Massa fala de forma pausada e modula como se estivesse em um TED Talk.

Porém, em diversas ocasiões, já se descreveu como "apaixonado" e atribuiu essa característica à herança italiana de seus pais imigrantes.

Em sua carreira política, Massa transformou amizades em inimizades e vice-versa várias vezes. Deu o salto para a política nacional em 2013 com seu Frente Renovador, espaço dentro do peronismo que se apresentou como uma alternativa ao governo de Cristina Kirchner (2007-15), de quem havia sido chefe de gabinete e que hoje o apoia novamente.

Em 2015, disputou pela primeira vez a presidência, mas foi eliminado no primeiro turno das eleições que acabaram sendo vencidas pelo direitista Mauricio Macri.