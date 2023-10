Voluntários de reduto chavista emprestam suas casas para primárias da oposição

"Sim, podemos, sim, podemos!", gritavam cerca de 1.000 pessoas em frente à casa de Margarita para incentivar o processo, marcado por contratempos logísticos, como atrasos na entrega do material.

"Não sei se, mais para frente, poderão me intimidar, mas quero uma mudança, para os meus filhos, para o meu país", disse Margarita, que luta contra um câncer de colo do útero e depende de remessas enviadas por familiares que vivem no exterior para pagar seu tratamento.

A poucos quarteirões de sua casa, em um campo que deveria servir como centro de votação, apoiadores do chavismo tocavam músicas com referências ao governismo, enquanto membros de coletivos - grupos de choque que simpatizam com o governo - circulavam pelo local para intimidar jornalistas e eleitores.

- Morrer feliz -