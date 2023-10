África do Sul: 500 mineradores soterrados por conflito sindical

Mais de 500 mineradores sul-africanos ficaram presos debaixo da terra durante mais de 36 horas nesta terça-feira (24) devido ao conflito entre sindicatos rivais, informaram a polícia e os sindicatos.

A origem e as circunstâncias do incidente não são claras: a gestão da mina Gold One, nos arredores de Joanesburgo, e o Sindicato Nacional dos Mineradores (NUM), um dos dois sindicatos envolvidos, afirmam que os mineradores estão "mantidos como reféns".

No entanto, a Associação dos Mineradores e da Construção (AMCU) negou que estivessem detidos e afirmou que participavam de um protesto.