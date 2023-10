Agência da ONU encerrará atividades em Gaza na quarta-feira por falta de combustível

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA) alertou, nesta terça-feira (24), que será obrigada a encerrar suas operações na Faixa de Gaza na noite de quarta-feira devido à falta de combustível.

"Se não obtivermos combustível com urgência, seremos obrigados a interromper as nossas operações na Faixa de Gaza a partir de amanhã à noite", afirmou a agência na plataforma X (antigo Twitter), no 18º dia de guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas na Faixa de Gaza.

As organizações de ajuda humanitária alertaram para a falta de combustível neste pequeno território de 362 km2, onde mais de 2 milhões de pessoas estão aglomeradas.