Ataque do Hamas é uma 'catástrofe também para os palestinos', afirma Macron

Macron afirmou também que o futuro dos palestinos exige uma "luta implacável e inequívoca contra o terrorismo".

"Não haverá paz duradoura se o direito legítimo do povo palestino a ter um território e um Estado não for reconhecido. Não haverá paz duradoura se não houver reconhecimento por parte do povo palestino e das suas autoridades de um Estado de Israel e a importância da sua existência e da sua segurança", afirmou.

Abbas também fez um apelo ao estabelecimento de "uma coalizão internacional para a paz" e à realização de uma "conferência internacional da paz". Nesta terça-feira, Macron propôs uma coalizão internacional para "lutar" contra o Hamas.

vl-fff/hr/anr/mb/sag/aa

© Agence France-Presse