Ataques armados deixam 24 mortos no México, incluindo vários policiais

Ao menos 24 pessoas, incluindo vários policiais, morreram na segunda-feira (23) em três ataques armados em regiões do México muito afetadas pelas ações de narcotraficantes, informaram as autoridades.

No ataque mais violento, um ataque contra uma patrulha policial deixou 13 mortos e dois feridos na cidade de Coyuca de Benítez (sul), informou o Ministério Público do estado de Guerrero, sem especificar quantos policiais e civis faleceram na ação.

Um comunicado divulgado algumas horas antes pelo vice-procurador de Guerrero, Alejandro Hernández, mencionou as mortes de 11 policiais municipais, enquanto o prefeito da cidade, Ossiel Pacheco, anunciou que dois funcionários do município também morreram no ataque: o secretário de Segurança municipal, Alfredo Alonso López, e o comandante da polícia preventiva, Honorio Salinas.