Biden, na corda bamba sobre um cessar-fogo entre Israel e Hamas

"Uma das coisas que os funcionários americanos têm afirmado é: olhem, levamos décadas lutando contra as insurgências no Oriente Médio... É preciso pensar com mais profundidade", explicou o analista de Oriente Médio Jon Alterman, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, em um debate on-line na última segunda-feira.

"Não tenho a sensação de que os israelenses sejam muito receptivos a isso agora mesmo. Ainda estão muito comovidos", acrescentou.

Na semana passada, em sua visita a Israel, Biden pediu que os israelenses não se deixassem consumir pela "raiva", como os Estados Unidos fizeram após os atentados de 11 de setembro de 2001, que, segundo ele, levaram o país a cometer "erros".

