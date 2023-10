EUA responderão 'de forma decisiva' a qualquer ataque do Irã, diz Blinken

Até o ataque do grupo islamista palestino Hamas em território israelense, em 7 de outubro, e os bombardeios de retaliação de Israel contra a Faixa de Gaza, o governo do presidente Joe Biden vivia uma relativa calma com as milícias pró-Irã na região.

Mas pelo menos cinco ataques com foguetes e drones tiveram como alvo três bases militares iraquianas que abrigam tropas americanas como parte da coalizão internacional que luta contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI).

Os clérigos xiitas do Irã apoiam o Hamas, o movimento libanês pró-iraniano Hezbollah, os grupos paramilitares xiitas no Iraque e os rebeldes houthis do Iêmen.

Na semana passada, os Estados Unidos vetaram uma resolução do Brasil no Conselho de Segurança da ONU sobre o conflito israelense-palestino que condenava expressamente os "ataques terroristas odiosos" do grupo Hamas, mas não mencionava o direito de Israel de se defender, como exige Washington.

Uma nova resolução, elaborada pelos americanos, está circulando entre os Estados-membros, segundo fontes diplomáticas. O texto, ao qual a AFP teve acesso, afirma "o direito de todos os Estados à autodefesa individual ou coletiva".

A nova resolução "incorpora comentários substanciais que recebemos de outros membros do Conselho nos últimos dias", disse Blinken.