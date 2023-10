China destitui ministro da Defesa e afasta ex-chanceler do Conselho de Estado

"Na sexta reunião da comissão permanente do XIV Assembleia Popular Nacional da República Popular da China, em 24 de outubro de 2023, foi decidido (...) destituir Li Shangfu dos cargos de membro do Conselho de Estado e ministro da Defesa", informou a emissora estatal CCTV, acrescentando que Qin também foi deposto de seu cargo no Conselho de Estado.

A imprensa não mencionou um substituto para Li e também não explicou os motivos de sua destituição.

Desde setembro, a ausência de Li alimentava relatos de que ele havia sido afastado do cargo.

O jornal The Financial Times informou em meados de setembro que o governo dos Estados Unidos acreditava que Li estava sendo investigado pelas autoridades e que havia sido destituído.

O ministro de Ciência e Tecnologia, Wang Zhigang, e o ministro das Finanças, Liu Kun, também foram destituídos de seus cargos, de acordo com a CCTV.

