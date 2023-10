Colisão de cargueiros deixa um morto e quatro desaparecidos no Mar do Norte

Uma colisão entre dois navios cargueiros no Mar do Norte nesta terça-feira (24), na qual um deles naufragou, deixou um morto e quatro desaparecidos, segundo os serviços de resgate, que enviarão mergulhadores ao local do naufrágio na esperança de encontrar os desaparecidos.

O choque, cujas causas ainda são desconhecidas, ocorreu por volta das 5h (00h, no horário de Brasília), 22 km a sudoeste da ilha alemã de Helgoland.

"Havia sete pessoas a bordo do navio naufragado. Quatro ainda estão desaparecidas, duas foram resgatadas, e uma foi encontrada morta", segundo um balanço provisório do Serviço alemão de Busca e Salvamento (DGzRS).