Colisão de cargueiros deixa um morto e quatro desaparecidos no Mar do Norte

A colisão entre dois cargueiros no Mar do Norte nesta terça-feira (24) deixou um morto e quatro desaparecidos entre os tripulantes do navio, que afundou, conforme novo balanço provisório dos serviços de resgate alemães.

"A bordo do navio naufragado, o 'Verity', havia sete pessoas. Quatro continuam desaparecidas, e duas foram resgatadas. Uma delas foi encontrada morta", disse o porta-voz dos serviços marítimos alemães, Christian Stipeldey, em entrevista coletiva.

A colisão aconteceu às 5h00 locais (00h00 de Brasília), a 22 quilômetros ao sudoeste de da ilha alemã de Helgoland.