Demanda elevada por energias fósseis ameaça objetivos climáticos, alerta AIE

"Levando em consideração as tensões e a volatilidade que caracterizam atualmente os mercados energéticos tradicionais, as afirmações de que o petróleo e o gás representam opções seguras e tranquilizadoras não têm fundamento", disse Birol.

Recentemente, o cartel de exportadores de petróleo, a Opep, afirmou que o mundo ainda precisará das energias fósseis durante muitos anos.

- "Redobrar a cooperação" -

A previsão da AIE é que a demanda de gás, petróleo e carvão alcançará o pico nesta década.

No cenário elaborado com base nas políticas atuais, a contribuição dos combustíveis fósseis para o abastecimento global de energia, que permaneceu em 80% durante décadas, cairá para 73% até 2030.

"Os governos, as empresas e os investidores devem apoiar as transições para energias limpas, em vez de prejudicá-las", acrescentou Birol, que citou as "vantagens" das tecnologias descarbonizadas para a segurança do abastecimento, dos empregos e da qualidade do ar.