Dezenas de estados americanos processam Meta por prejudicar a saúde de menores

Mais de quarenta estados americanos entraram com um processo contra a gigante tecnológica Meta, no qual acusam as redes sociais Facebook e Instagram de prejudicarem "a saúde física e mental dos jovens", de acordo com o documento apresentado nesta terça-feira (24), perante um tribunal na Califórnia.

"A Meta explorou tecnologias poderosas e sem precedentes para atrair (...) e, finalmente, prender jovens e adolescentes com o objetivo de obter lucros", afirmam os procuradores-gerais dos estados que entraram com a ação - a qual a AFP obteve acesso.

Os estados, governados tanto por democratas como por republicanos, acrescentam que a empresa californiana "ocultou a maneira como essas plataformas exploram e manipulam seus consumidores mais vulneráveis" e "negligenciou o dano considerável que essas plataformas causaram à saúde mental e física dos jovens de nosso país".