Embarcação com supostos desertores norte-coreanos chega à Coreia do Sul

Um pequeno barco de madeira com um grupo de norte-coreanos entrou em águas sul-coreanas, informaram as Forças Armadas de Seul nesta terça-feira (24), no que parece ser um raro caso de deserção pela fronteira.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul afirmou presumir que os passageiros e os tripulantes do barco "desertaram" da isolada Coreia do Norte.

A embarcação foi interceptada perto da cidade portuária de Sokcho e as pessoas a bordo estão a salvo, segundo os militares sul-coreanos.