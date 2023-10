Estádio Nacional de Santiago, palco de glórias esportiva e horrores da ditadura

- Narrador e detido -

Vladimiro Mimica, hoje com 78 anos, esteve muitas vezes no estádio como narrador esportivo. A ditadura o prendeu por sua militância socialista e sua proximidade com Allende e, paradoxalmente, ele foi levado para lá como prisioneiro.

"Foi um sentimento brutal. Nunca pensei ficar detido no Estádio Nacional. Pouco mais de um mês antes, pela rádio Magallanes, tinha transmitido a final da Copa Libertadores da América [em 29 de maio de 1973, entre Colo Colo e Independiente]", conta Mimica à AFP.

"Aqui transmiti conquistas e fracassos do esporte chileno, mas nunca imaginei que isto seria transformado em um campo de concentração e que eu seria parte deste cenário", lembra ele, sentado em uma das arquibancadas do estádio.