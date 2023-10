Governo da Venezuela denuncia violação de acordo com oposição e fraude nas primárias

A delegação do governo do presidente Nicolás Maduro no diálogo político da Venezuela denunciou, nesta terça-feira (24), uma violação do acordo assinado com a oposição, após o que chamou de fraude nas eleições primárias da oposição, realizadas no último domingo.

"Houve uma violação flagrante porque aqui no acordo diz que deve ser cumprida uma série de requisitos", acusou em entrevista coletiva o chefe da delegação do governo e presidente do Parlamento, Jorge Rodríguez, que chamou a eleição de fraude.

"Se queriam cumprir este acordo, teriam que ter realizado eleições com o Conselho Nacional Eleitoral (CNE). Além disso, nesta Constituição diz que o CNE tem a competência exclusiva para realizar eleições, mais precisamente para evitar que quatro bandidos venham roubar a vontade popular", acrescentou.