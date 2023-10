Hezbollah libanês pretende se unir ao Hamas na guerra contra Israel?

Desde 7 de outubro, a violência na fronteira entre Israel e Líbano deixou 40 mortos no Líbano, a maioria combatentes do Hezbollah, mas também quatro civis, incluindo um fotógrafo da agência de notícias Reuters. Do lado israelense, quatro pessoas morreram.

- Por que o Hezbollah apoia o Hamas? -

No dia seguinte ao ataque do Hamas contra Israel, o Hezbollah começou a bombardear posições israelenses a partir do sul do Líbano, ao que Israel respondeu. Até agora, o Hezbollah só realizou ataques limitados.

Segundo analistas, muito antes do ataque de 7 de outubro, Hamas e Hezbollah formaram uma "sala de operações conjuntas" com a Jihad Islâmica e a Força Al Qods, unidade de elite da Guarda Revolucionária do Irã, informou à AFP uma fonte próxima do Hezbollah, que pediu para ter sua identidade preservada.