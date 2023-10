Israelense feita de refém pelo Hamas conta que viveu 'um inferno' mas depois foi 'bem tratada'

Aproximadamente 220 reféns israelenses, estrangeiros ou com dupla nacionalidade, foram sequestrados pelos comandos do Hamas no ataque de 7 de outubro. No lado israelense, o balanço chega a mais de 1.400 mortos, a maioria civis.

Desde então, em retaliação, o Exército israelense bombardeou diariamente a Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, que relatou nesta terça-feira a morte de pelo menos 5.791 pessoas no enclave, desde o início da guerra.

Na sexta-feira passada, duas americanas, mãe e filha, também foram libertadas pelo Hamas. O movimento islâmico afirma que alguns reféns morreram nos bombardeios israelenses.

- "O governo nos abandonou" -

Após sua liberdade, na segunda-feira, "ela ainda estava sorrindo, era comovente", conta à AFP seu neto Dekel Lifshitz.

"Tivemos a sorte de nos reunirmos com nossa avó", diz ele, que espera a libertação de todos os reféns.