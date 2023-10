Israelenses rezam pelo fim do ódio após ataque do Hamas

Esta área meridional foi surpreendida no dia 7 de outubro, dia do descanso semanal do 'Shabbat' para os judeus, quando centenas de combatentes do movimento palestino Hamas atravessaram a fronteira e executaram um ataque sem precedentes desde a criação deste Estado em 1948.

Segundo as autoridades israelenses, mais de 1.400 pessoas morreram nas mãos do Hamas, a maioria delas civis vitimados no primeiro dia do ataque. Entre os mortos há mais de 300 soldados. Desde então, Israel bombardeia o pequeno enclave palestino, governado pelo movimento islamista, que estima em mais de 5.000 o total de mortos, a maioria civis, nesses ataques aéreos.

- "Milagres" -

Chriki reza no local onde repousam os restos mortais de um grande rabino cabalista de origem marroquina, Israel Abuhatzeira. Conhecido como Baba Sali ("pai que ora", na tradução livre do árabe marroquino), ele morreu em Netivot em 1984, aos 95 anos. Era famoso por sua sabedoria, sua erudição excepcional e pelos "milagres" que lhe foram atribuídos.

Todos os anos, o local recebe uma peregrinação que reúne dezenas de milhares de fiéis. O lugar também é popular no restante do ano.

Apesar dos alarmes incessantes que ressoaram nos últimos dias, alguns moradores da cidade se reúnem perto do túmulo do rabino para conversar e rezar.