Jovens dominam agenda de reunião latino-americana sobre o clima

Os jovens dominaram, nesta terça-feira (24), a agenda do segundo dia da Semana do Clima da América Latina e do Caribe, no Panamá, que prepara uma posição regional para a próxima conferência da ONU sobre as mudanças climáticas, a COP28, em Dubai.

"É preciso dizer aos jovens que é muito importante o envolvimento juvenil, e que isso pode ser feito de onde estiverem, uma vez que as mudanças climáticas são multissetoriais", ressaltou a hondurenha Paola Acevedo, da ONG Sustenta, em um painel sobre a juventude na crise do aquecimento global.

"Muitas vezes, não há oportunidades para os jovens", queixou-se a jovem ativista brasileira nordestina Gabriele de Oliveira, no mesmo painel.