Justiça paquistanesa confirma liberdade sob fiança do ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif

A Justiça paquistanesa confirmou, nesta terça-feira (24), a libertação sob fiança do ex-primeiro-ministro Nawaz Sharif, condenado por corrupção, poucos dias depois do seu retorno do exílio para participar das eleições marcadas para janeiro.

Sharif, de 73 anos, foi uma figura central na vida política do Paquistão durante três décadas, e deixou o país em 2019, depois de cumprir apenas uma parte de uma pena de prisão de sete anos por corrupção imposta um ano antes.

Ele voltou no sábado, sob os aplausos de dezenas de milhares de apoiadores reunidos em seu feudo em Lahore, a grande cidade do leste.