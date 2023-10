Libertário Milei busca votos na esquerda para segundo turno na Argentina

O candidato libertário Javier Milei, que disputará a Presidência da Argentina com o peronista Sergio Massa no segundo turno de 19 de novembro, ofereceu cargos à esquerda, se chegar ao governo, em busca de somar apoios.

"Nós temos o ministério do Capital Humano e, em alguns aspectos das áreas que entram ali, as pessoas que mais sabem desse tema são de esquerda (...) Se vai trazer uma solução, o que me importa o que pensa sobre a teoria do valor? Pouco me importa", disse o líder do ultradireitista A Liberdade Avança em uma entrevista ao canal La Nación+.

O legislador Gabriel Solano, líder do Partido Operário que integra a Frente de Esquerda Unida, rechaçou a iniciativa. "É um oportunismo absurdo de alguém que disse insistentemente durante um ano que a esquerda é suja", afirmou.