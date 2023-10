Lula diz que ato 'terrorista' do Hamas não justifica que Israel 'mate milhões de inocentes'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta terça-feira (24), que o ataque "terrorista" do movimento islamista palestino Hamas contra Israel que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza não justifica "matar milhões de inocentes".

"Não é porque o Hamas cometeu um ato terrorista contra Israel, que Israel tem que matar milhões de inocentes", afirmou ao retomar sua habitual live semanal "Conversa com o Presidente", depois de três semanas de recuperação após uma cirurgia do quadril.

Desde o ataque do Hamas de 7 de outubro em território israelense, no qual foram assassinadas cerca de 1.400 pessoas e ao redor de 220 foram tomadas como reféns, segundo as autoridades israelenses, Israel tem bombardeado de forma incessante a Faixa de Gaza, e causou pelo menos 5.791 mortes, segundo o movimento palestino.