Mais de 15 mil pessoas podem morrer na África do Sul sem rápida transição energética

Mais de 15 mil pessoas poderão morrer se a África do Sul, que depende fortemente do carvão, fechar suas centrais térmicas depois de 2030, informou, nesta terça-feira (24), um 'think tank' com sede em Helsinque.

Um novo estudo do Centro de Pesquisa sobre Energia e Ar Limpo (CREA) aponta que este atraso "levaria a uma mortalidade excessiva de 15.300 pessoas, vinculada à poluição atmosférica" e custaria ao país mais de 18 bilhões de dólares (90 bilhões de reais na cotação atual), principalmente em gastos com manutenção.

A África do Sul é um dos 12 países mais poluentes do mundo e o sétimo maior produtor de carvão, aponta o estudo.