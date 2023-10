Republicanos indicam novo candidato para presidir Congresso dos EUA

Os republicanos entraram em acordo nesta terça-feira (24) para indicar Tom Emmer como seu novo candidato para liderar a Câmara Baixa do Congresso dos Estados Unidos, que está paralisada desde a destituição do presidente anterior em 3 de outubro.

Emmer, o mais moderado dos que se apresentavam ao cargo, saiu vitorioso de uma série de consultas a portas fechadas que começou com nove candidatos, porém ainda não é possível saber se conseguirá convencer todos os republicanos a apoiá-lo em uma votação em sessão plenária.

O Congresso não pode debater as múltiplas crises globais nem a ameaça de paralisação do governo desde que Kevin McCarthy foi destituído em 3 de outubro a pedido de um grupo de partidários do ex-presidente conservador Donald Trump.