Rio Mississippi, importante rota fluvial dos EUA, está perigosamente baixo

No início do outono (primavera no Brasil), os agricultores trabalham a todo vapor para colher soja e milho. Com o transporte fluvial limitado, eles estão correndo para lidar com o enorme acúmulo de estoques.

O temor é de que a crise hídrica se torne o novo normal, já que no ano passado foi quebrado um recorde que existia desde 1988. A marca foi atingida novamente em setembro e outubro.

Segundo Anna Wolverton, especialista do Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos, a seca registrada em 2022 "se prolongou até este ano e piorou", acrescentando que "não é normal vermos isso em anos consecutivos".

O fluxo do rio enfraqueceu tanto que, no sul do Louisiana, a água salgada do Golfo do México invadiu a trecho e contaminou a água potável de algumas cidades.

Sarah Girdner, hidróloga do Corpo de Engenheiros do Exército americano, explicou à AFP que na área ao redor de Memphis, os medidores que controlam a profundidade do Mississippi foram deixados secos pelo recuo das águas.

A explicação, segundo ela, está ligada à mudança dos "padrões climáticos", disse, acrescentando, porém, que efeitos de causalidade também estão por trás deste incidente.