Sindicato do setor automotivo estende greve nos EUA a grande montadora da GM

De acordo com o UAW, o movimento grevista atinge agora "a (fábrica) mais importante e lucrativa da GM".

O fabricante reagiu ressaltando sua "decepção com a escalada desta greve inútil e irresponsável", que "afeta os nossos colaboradores, que sacrifica sua qualidade de vida, e que tem um efeito colateral negativo nos nossos concessionários, nos nossos fornecedores e nas comunidades" que dependem da atividade da empresa.

A GM defendeu sua última oferta apresentada ao sindicato na semana passada, que a empresa disse ter aumentado "em cerca de 25% ofertas já substanciais e históricas".

"É hora de encerrar esse processo", acrescentou a empresa.

No fechamento em Wall Street, a GM registrou queda de 2,31%, a 28,55 dólares, um valor mínimo no ano para o grupo que não fez previsões para 2023 no transcurso da greve, com impacto incerto.