Trump inflou 'arbitrariamente' seu patrimônio, diz seu ex-advogado em julgamento

O ex-braço direito de Donald Trump, Michael Cohen, subiu ao banco das testemunhas de um tribunal de Nova York, nesta terça-feira (24), em um julgamento civil por fraude contra o ex-presidente americano, no qual afirmou que ele inflou "arbitrariamente" seu patrimônio.

Cohen foi advogado pessoal de Trump e se vangloriava de ser seu "pitbull". Nesta terça, ele depôs contra o ex-presidente americano em um processo civil que ameaça abalar seu império imobiliário.

Os dois homens, que agora se odeiam, se encontraram na lotada sala do Tribunal Supremo do Estado de Nova York: Cohen no banco das testemunhas; Trump como réu neste caso civil e sentado entre seus advogados.