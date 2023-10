Uruguai pede a Israel que interceda por libertação de refém do Hamas

O consulado uruguaio em Israel soube na segunda-feira que Shani Goren, uma israelense neta de uruguaios, de 29 anos, estava em poder do Hamas, porque sua família "se aproximou para pedir ajuda", indicaram fontes da chancelaria uruguaia.

Desde então, estudou-se a documentação "para corroborar a filiação" de Goren, que foi confirmada nas últimas horas, acrescentaram.

Shimon Horowitz, tio de Goren, contou ao Canal 12 uruguaio que a jovem foi sequestrada do kibutz Nir Oz, localizado no sul de Israel, a três quilômetros da Faixa de Gaza, enquanto falava no telefone com sua cunhada, porque sabia que "algo ruim" estava acontecendo.

"De repente, foi como se lhe tirassem o telefone. Shani começa a chorar e 10 segundos depois, acaba a conversa", conta.

Um vídeo publicado no Instagram uma hora depois confirmou o sequestro. "Shani aparece em cima de um reboque pequeno com um trator pequeno, com quatro mulheres, e começam a seguir para Gaza", acrescentou Horowitz, também cidadão uruguaio, falando de Israel.

Desde então, não se soube mais de Goren, cujos pais são separados e também moram em Nir Oz, mas não foram sequestrados.