Vítimas estrangeiras desde o ataque do Hamas a Israel

A Holanda informou que um jovem de 18 anos sequestrado no kibutz de Beeri é refém do Hamas e o Uruguai confirmou que uma cidadã israelense-uruguaia de 29 anos foi sequestrada no kibutz de Nir Oz.

Segundo fontes oficiais, os seguintes países também relatam pessoas desaparecidas: Paraguai (dois), Tanzânia (dois) e Sri Lanka (dois).

burx-cco/ang/pc/mb/tt/aa/fp

© Agence France-Presse