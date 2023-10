'Vou me inscrever!': candidata opositora minimiza inabilitação para enfrentar Maduro

A liberal venezuelana María Corina Machado, que arrasou nas primárias da oposição, desestimou, nesta terça-feira (24), a inabilitação contra ela para enfrentar o presidente Nicolás Maduro nas eleições de 2024 e garantiu que vai poder participar do pleito.

"Que fique claro: vou me inscrever! Vamos derrotar Maduro!", afirmou Machado durante coletiva de imprensa. "Nossa vitória nas eleições presidenciais de 2024 é um fato, o que nos cabe agora é abrir o caminho, que sem sombra de dúvidas estará cheio de obstáculos, de atropelos e ameaças."

A dirigente, de 56 anos, que promete acabar com o socialismo e adotar uma economia liberal no país, venceu as primárias da oposição de domingo passado e se tornou a candidata da unidade opositora para as eleições previstas para o próximo ano.