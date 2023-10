YouTuber estrangeiro pede desculpas após 'caronas' em trens e ônibus no Japão

"Estamos cientes do caso e investigando os fatos em torno dele", disse um porta-voz à AFP.

Nesta terça, Fidias publicou um pedido de desculpas em seu canal, dizendo: "Olá gente linda, peço desculpas ao povo japonês se os fizemos se sentir mal, esse não era nosso objetivo ! De agora em diante, farei mais pesquisas sobre as culturas que vamos e tentar evitar que isso aconteça novamente".

O incidente ocorreu um mês depois se a polícia japonesa prender um livestreamer americano conhecido como Johnny Somali por supostamente invadir um canteiro de obras. De acordo com imagens de vídeo, Ismael Ramsey Khalid, 23 anos, usava uma máscara e gritava repetidamente "Fukushima" para os trabalhadores da construção civil, que pediram a ele que deixasse o local, disse à AFP o policial Genta Hayashi, referindo-se à usina nuclear atingida.

Outro clipe mostra Khalid, que se descreve como uma ex-criança-soldado, assediando passageiros de trem com referências aos bombardeios atômicos dos Estados Unidos no Japão em 1945. Khalid tem apenas 12.500 seguidores no YouTube, e 10.800, em outra plataforma conhecida como Kick, onde sua conta está marcada como "offline". Sua conta no Twitch teria sido removida.

- 'Falta de educação' -

Em 2017, o YouTuber americano Logan Paul atraiu polêmica com um vídeo publicado por ele de um cadáver em uma "floresta do suicídio" japonesa que atraiu seis milhões de visualizações antes de ser retirado.