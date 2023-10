A chegada de migrantes na ilha de El Hierro, a 'Lampedusa espanhola'

Este número é um quarto dos quase 24 mil migrantes que desembarcaram nas sete ilhas do arquipélago espanhol, uma marca 80% maior do que o mesmo período do ano passado e próxima do recorde estabelecido durante a crise migratória em 2006.

- "Crianças e bebês" -

Enquanto turistas jantam em restaurantes, a poucos metros de distância, migrantes chegam muitas vezes desmaiados de cansaço, auxiliados pela equipe da Cruz Vermelha. Um deles é levado em uma cadeira de rodas. Outro, com tuberculose, é colocado em quarentena.

O contraste é impactante. "É impressionante como as pessoas conseguem continuar comendo camarões, lula e de costas para a entrada de uma canoa na foz do porto", diz Javier Iglesias, dono de um restaurante.