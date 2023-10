Bombardeios de Israel matam oito soldados sírios, informa imprensa estatal

Os bombardeios deixaram "oito mortos e sete feridos, assim como danos materiais", acrescentou a mesma fonte.

Em um comunicado divulgado previamente, o Exército israelense informou que seus aviões de combate "atingiram infraestruturas militares e lançadores de morteiros pertencentes ao Exército sírio, em resposta aos disparos contra Israel ontem (terça-feira)".

A ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH) informou que os bombardeios israelenses "destruíram depósitos de armas e um radar da defesa antiaérea síria". A organização citou 11 mortos, incluindo quatro oficiais.

Na noite de terça-feira, o OSDH disse que "combatentes ligados" ao movimento xiita libanês Hezbollah, aliado da Síria, lançaram "dois foguetes na direção do Golã", um planalto sírio ocupado, em grande parte, por Israel, desde 1967.

Nos últimos dias foram registrados disparos similares da Síria em direção à parte do Golã ocupada por Israel, duas vezes, desde 7 de outubro, quando o ataque surpresa do Hamas desencadeou a atual guerra com o Estado judeu.

Israel tem atacado regularmente posições na Síria, embora haja o temor de que o conflito se espalhe para esse país e, sobretudo, o Líbano, onde o Hezbollah opera.