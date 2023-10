Controle do financiamento do Hamas por criptomoedas se intensifica

Duas semanas após os ataques, um destes grupos, Gaza Now, recebeu cerca de US$ 6.000 (R$ 29,9 mil na cotação atual) em um de seus endereços, em comparação com US$ 800.000 (R$ 3,9 milhões na cotação atual) ao todo desde agosto de 2021, diz Redbord.

As criptomoedas são apenas "uma pequena peça de um quebra-cabeça maior de financiamento por parte do Hamas", acrescenta.

O grupo islâmico conta, em particular, com o Irã, que contribui com US$ 100 milhões (R$ 499 milhões na cotação atual) por ano para grupos palestinianos classificados como terroristas pelos Estados Unidos, incluindo o Hamas, segundo o Departamento de Estado americano.

- Importância das criptomoedas -

O peso das criptomoedas nesta constelação de financiamento não é insignificante. Os endereços identificados por Israel como associados ao Hamas receberam aproximadamente US$ 41 milhões (R$ 204,5 milhões na cotação atual) em criptomoedas entre agosto de 2020 e julho passado, de acordo com a empresa israelense de análise e software BitOK.

Outros, ligados à Jihad Islâmica, um grupo aliado do Hamas, arrecadaram, segundo o BitOK, o equivalente a mais de US$ 154 milhões (R$ 768,4 milhões na cotação atual) entre outubro de 2022 e setembro passado.