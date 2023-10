Estátua de touro alado de mais de 2.700 anos é encontrada no Iraque

Uma escavação arqueológica no norte do Iraque descobriu uma escultura de mais de 2.700 anos de uma divindade assíria alada, que encontraram com o corpo intacto, embora a cabeça tenha sido roubada décadas antes por saqueadores.

O topo do artefato foi roubado por contrabandistas na década de 1990 e encontrado em pedaços, mas for reconstruído pelo Museu Nacional do Iraque.

"Nunca desenterrei algo tão grande em minha vida", relatou o arqueólogo francês Pascal Butterlin, que coordenou uma missão com especialistas europeus e iraquianos.