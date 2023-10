Ex-policial britânico condenado à prisão perpétua por extorsão sexual de menores

O ex-policial, de 24 anos, chantageou muitas de suas vítimas, ameaçando contar tudo às suas famílias, e obrigava as menores a lhe enviarem mais imagens. Ele ameaçou colocar explosivos na casa de uma jovem e matar seus pais se ela não continuasse a enviar os vídeos.

No julgamento realizado em Cardiff (País de Gales), foram ouvidos depoimentos de algumas jovens que pensaram em suicídio, sofreram de depressão e que se automutilavam.

"Achei que estava conversando com um garoto legal que me amava e me fazia sentir bem", disse uma das jovens. "Eu disse a ele que não queria enviar mais imagens e ele me chantageou, ameaçando a mim e à minha família. Fiquei apavorada", contou.

Este caso junta-se a uma sucessão de escândalos que envolvem agentes policiais do Reino Unido, incluindo o sequestro, estupro e assassinato de uma jovem, em 2021, por um policial em Londres, que foi condenado à prisão perpétua.

Neste último caso de extorsão de menores, Lewis Edward ingressou na polícia do País de Gales em 2021, antes de deixar o emprego. O homem condenado se declarou culpado de 138 crimes sexuais contra menores e 22 acusações de chantagem.

A investigação apurou que ele esteve em contato com suas vítimas em 30 ocasiões durante seu horário de serviço.