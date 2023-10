Acapulco segue incomunicável após passagem de furacão Otis

Com suas amplas faixas costeiras no Pacífico e no Atlântico, o México é um dos países mais vulneráveis a furacões, registrando pelo menos uma dezena destes fenômenos climáticos por ano, todos com potencial de se tornarem grandes ciclones.

© Agence France-Presse