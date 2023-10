Irã proíbe atrizes de trabalhar por aparecer em público sem véu

As autoridades iranianas anunciaram, nesta quarta-feira (25), que proibiram pelo menos 12 atrizes de trabalhar depois que apareceram em espaços públicos sem o véu obrigatório na República Islâmica.

"Quem não respeita a lei, não poderá trabalhar", disse aos jornalistas o ministro da Cultura e da Orientação Islâmica, Mohamad Mehdi Esmaili.

Na terça-feira (24), a imprensa iraniana informou que atrizes que violaram as regras sobre a exigência do uso do véu islâmico estão proibidas de atuar em filmes, incluindo nomes conhecidos como Taraneh Alidoosti, Katayoun Riahi e Fatemeh Motamed-Aria.