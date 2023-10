Japão declara 'inconstitucional' esterilização para oficializar mudança de gênero

A Suprema Corte do Japão declarou, nesta quarta-feira (25), que é "inconstitucional" e "cruel" a obrigação legal de esterilizar as pessoas transgênero para oficializar sua mudança de nome nos registros de identificação civil.

A decisão do principal tribunal do país não encerra o caso, que foi iniciado por uma demandante que pediu para ser inscrita legalmente como mulher no registro civil sem ser submetida a uma operação, já que a corte devolveu o processo a uma jurisdição inferior para que apresente mais esclarecimentos.

A Suprema Corte afirmou que a obrigação de uma esterilização impõe "graves restrições" à vida de uma pessoa e "limita o direito das pessoas a que não se interfira em seu corpo contra sua vontade".