Mais de 2,4 milhões de eleitores participaram nas primárias da oposição venezuelana

As internas foram organizadas pela própria oposição, sem a gestão do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) que, após meses de evasivas, finalmente propôs no último minuto o adiamento do processo por um mês para que conseguisse administrar o pleito. A votação e a apuração foram manuais.

Rodríguez também denunciou uma violação do acordo político assinado em Barbados com a oposição, que definiu as eleições presidenciais para o segundo semestre do próximo ano com a presença de observadores da União Europeia e de outros representantes internacionais.

jt/ag/fp

© Agence France-Presse