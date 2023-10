Tropas russas 'esgotam' Exército ucraniano, afirma ministro da Defesa de Putin

Com o apoio de países ocidentais, a Ucrânia lançou em junho, por sua vez, uma contraofensiva no leste e no sul, mas até agora produziu apenas resultados limitados.

Desde novembro de 2022 e a liberação da cidade de Kherson (sul), a linha da frente, com mais de mil quilômetros de extensão, quase não se moveu.

Kiev diz que precisa de mais munições de longo alcance para poder destruir a retaguarda e a logística russas. As armas estão sendo entregues aos poucos.

