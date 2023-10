Israel enfrenta pressão internacional por riscos de incursão em Gaza

O conflito provoca tensões na Cisjordânia ocupada, onde mais de cem palestinos foram mortos em operações do Exército israelense desde o início da guerra, segundo o ministério da Saúde sediado em Ramallah.

Também foi registrado um aumento dos ataques de colonos israelenses contra palestinos. Estes ataques devem "parar agora", disse Biden.

A tensão se estendeu à fronteira com o Líbano, com trocas de disparos diários entre as tropas de Israel e o movimento islamita Hezbollah. O Exército israelense informou na noite de hoje que bombardeou posições no Líbano de onde havia sido lançado pouco antes um míssil terra-ar contra um de seus drones.

Os ministros das Relações Exteriores da Turquia e do Catar, bem como a Rainha Rania da Jordânia, acusaram a comunidade internacional nesta quarta-feira de adotar um "duplo padrão" em sua reação ao conflito.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou o cancelamento de seus planos de viajar a Israel, que o criticou por ter descrito os milicianos islamitas como "libertadores que protegem sua terra".